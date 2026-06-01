200ième SCÈNE OUVERTE DU RÉACTEUR, La Halle des Épinettes, Issy-les-Moulineaux

200ième SCÈNE OUVERTE DU RÉACTEUR Vendredi 12 juin, 18h00 La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine

Entrée libre • Inscriptions sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

Plus de 60 000 participants et plus de 5 000 groupes ont déjà marqué l’histoire des scènes ouvertes du Réacteur. C’est une édition exceptionnelle qui s’inscrit dans la continuité de ce que ces rendez-vous mensuels ont su construire au fil des années. Venez célébrer cet espace unique d’expression et de rencontres. Aucun programme à l’avance : chacun peut monter sur scène, seul ou en groupe, pour partager créations, reprises ou improvisations, dans des conditions techniques professionnelles et un cadre bienveillant. Le club photo Zoom 92130 est là pour immortaliser la soirée. Une dernière occasion de faire vibrer la scène avant l’été. À vous de jouer.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes La Halle des Épinettes est un véritable pôle d’éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu’un espace privilégié pour l’échange et le dialogue, en complément du Ciné d’Issy.

Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

200ième Scène ouverte à Issy-Les-Moulineaux ! Plus de 60 000 participants et plus de 5 000 groupes ont déjà marqué l’histoire des scènes ouvertes du Réacteur.

Benjamin GENET