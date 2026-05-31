CONSERVATOIRE NIEDERMEYER – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 – Issy-Les-Moulineaux, Conservatoire Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, Issy-les-Moulineaux
CONSERVATOIRE NIEDERMEYER – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 – Issy-Les-Moulineaux, Conservatoire Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, Issy-les-Moulineaux dimanche 21 juin 2026.
CONSERVATOIRE NIEDERMEYER – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 – Issy-Les-Moulineaux Dimanche 21 juin, 15h00 Conservatoire Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Hauts-de-Seine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00
En salle d’orgue :
15h : Ensembles des violoncelles – Sophie Rosse – 15h30
16h : Ensemble adultes et invités – Gabriel Drossart – 16h30
17h30 : Musique de chambre – Boris De Larochelambert – 20h00
En salle polyvalente
15h00 : Ensembles de bassons – Pierre Fatus -15h40
18h00 : Fête des ensembles – Olga Garbuz – 18h40
Dans le jardin Niedermeyer
16h00 : Ensembles jazz- Jean-Michel Hisboé – 16h30
Sur le parvis du Mail Menand
17h15 : Orchestre d’harmonie – 18h00
Foyer du conservatoire 1ier étage
16h30 Vivaldi – Carnaval de Venise – Mihi Kim – 17h10
Conservatoire Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France
Pour la fête de la musique le conservatoire ouvrira ses portes à partir de xx h à xx h et vous pourrez découvrir différentes formations.
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