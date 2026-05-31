CONSERVATOIRE NIEDERMEYER – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 – Issy-Les-Moulineaux, Conservatoire Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, Issy-les-Moulineaux

CONSERVATOIRE NIEDERMEYER – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 – Issy-Les-Moulineaux Dimanche 21 juin, 15h00 Conservatoire Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

En salle d’orgue :

15h : Ensembles des violoncelles – Sophie Rosse – 15h30

16h : Ensemble adultes et invités – Gabriel Drossart – 16h30

17h30 : Musique de chambre – Boris De Larochelambert – 20h00

En salle polyvalente

15h00 : Ensembles de bassons – Pierre Fatus -15h40

18h00 : Fête des ensembles – Olga Garbuz – 18h40

Dans le jardin Niedermeyer

16h00 : Ensembles jazz- Jean-Michel Hisboé – 16h30

Sur le parvis du Mail Menand

17h15 : Orchestre d’harmonie – 18h00

Foyer du conservatoire 1ier étage

16h30 Vivaldi – Carnaval de Venise – Mihi Kim – 17h10

Conservatoire Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Pour la fête de la musique le conservatoire ouvrira ses portes à partir de xx h à xx h et vous pourrez découvrir différentes formations.