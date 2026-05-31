Musique En Scène Bois-Colombes, Maison des Jeunes de Bois-Colombes, Bois-Colombes

Musique En Scène Bois-Colombes Dimanche 21 juin, 14h00 Maison des Jeunes de Bois-Colombes Hauts-de-Seine

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Prochaine édition de Musique En Scène !!! ❤️✨

** 14h à 18h **

** Maison des jeunes 50 rue Raspail, 92270 Bois-Colombes **

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Musique en Scène Bois-Colombes accueille pour une super après-midi 6 groupes aux styles musicaux totalement différents !

Nous vous invitons à venir partager la bonne ambiance dans une atmosphère conviviale et multigénérationnelle !!!

Entrée libre et gratuite

Parking privé

Restauration et vente de boissons sur place

La programmation sera annoncée prochainement sur notre site :

https://www.facebook.com/musique.boiscolombes/?locale=fr_FR

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Vous adorez la zik et les zikos ?

Venez les applaudir à l’occasion de la fête de la zik !

Maison des Jeunes de Bois-Colombes 50 rue Raspail, 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/musique.boiscolombes/?locale=fr_FR »}] A 2mn de la gare de Bois-Colombes

Prochaine édition de Musique En Scène !!! ❤️✨

IA