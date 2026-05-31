COEUR TANGO en représentation pour la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux
COEUR TANGO en représentation pour la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux dimanche 21 juin 2026.
COEUR TANGO en représentation pour la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux Dimanche 21 juin, 14h35 Place de la Mairie Hauts-de-Seine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:35:00+02:00 – 2026-06-21T15:05:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:35:00+02:00 – 2026-06-21T15:05:00+02:00
Cœur Tango est une association de plus de 20 ans d’expérience dans l’apprentissage et la pratique du Tango, danse sensuelle et rythmée d’Amérique du Sud : à l’Agora ou au Duplex, l’association vous propose tout au long de l’année des cours, mais aussi des stages de pratique, et organise même des milongas, ces bals de tango argentin. C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que les danseurs et danseuses de Cœur Tango vont venir se produire sur la scène associative du Réacteur, pour notre plus grand bonheur.
Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France
Dimanche 21 juin 2026, le Réacteur présente COEUR TANGO à la fête de la musique
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