FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 À ISSY-LES-MOULINEAUX – UN DIMANCHE EN MUSIQUE EN VILLE Dimanche 21 juin, 11h00 Place de la Mairie Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Voici un long dimanche en ville, qui prend son temps, qui s’ouvre et qui respire, où la musique vient doucement habiter chaque rue, chaque place, chaque instant. C’est l’été !

Depuis 44 ans, la Fête de la Musique accompagne l’arrivée de l’été à Issy-les-Moulineaux. Cette fête, elle s’est construite avec celles et ceux qui la font vivre : les habitants, les artistes, les associations. Ensemble, ils en ont fait un rendez-vous simple et chaleureux, où la musique circule librement et rassemble.

Peut-être aussi une manière différente d’habiter le temps. Nous vous invitons à flâner, à vous arrêter, à tendre l’oreille plus longtemps. La musique accompagne les pas, prolonge les échanges, vous offre des instants suspendus. “La musique est comme une rivière. Elle traverse en vous*” Joni Mitchell

* Music is like a river. It flows through you.

Coordonnée par le Réacteur, cette 44 édition dessine un parcours dans la ville où les styles se croisent et les scènes apparaissent au détour d’une rue, d’une place : la promesse d’une découverte.

C’est votre dimanche. Prenez le temps. La musique est partout, et la ville, aujourd’hui, se partage.

Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dimanche 21 juin toute la journée, dans tous les quartiers

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