FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE REACTEUR ET ELMA, Parc de la Résistance, Issy-les-Moulineaux
FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE REACTEUR ET ELMA, Parc de la Résistance, Issy-les-Moulineaux dimanche 21 juin 2026.
FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE REACTEUR ET ELMA Dimanche 21 juin, 14h00 Parc de la Résistance Hauts-de-Seine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Toute la journée en continu :
Programmation spéciale en jeux vidéo (Just Dance, Taiko no Tatsujin…)
Instruments de musique (maracas, etc.) en espace jouets
Exposition photos sur les instruments du monde (demande de partenariat en cours avec le Conservatoire et la Cité de la Musique)
Animations tout au long de cet après-midi :
Lectures jouées en musique (public d’environ 3 à 5 ans)
Blind Test de jeux vidéo (public adulte)
Animation jeu de société DJ Set (public adolescent)
Parc de la Résistance Parc de la Résistance, 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France
Fête de la Musique au Parc de la Résistance !
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