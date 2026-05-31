ESPACE LUDIQUE MARCEL AYME – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 – Issy-Les-Moulineaux, Espace Ludique Marcel Aymé, Issy-les-Moulineaux
ESPACE LUDIQUE MARCEL AYME – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 – Issy-Les-Moulineaux, Espace Ludique Marcel Aymé, Issy-les-Moulineaux dimanche 21 juin 2026.
ESPACE LUDIQUE MARCEL AYME – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 – Issy-Les-Moulineaux Dimanche 21 juin, 14h00 Espace Ludique Marcel Aymé Hauts-de-Seine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Toute la journée en continu :
Programmation spéciale en jeux vidéo (Just Dance, Taiko no Tatsujin…)
Instruments de musique (maracas, etc.) en espace jouets
Exposition photos sur les instruments du monde (demande de partenariat en cours avec le Conservatoire et la Cité de la Musique)
Des petites animations toute la journée, qui vont tourner selon les envies du public :
Lectures jouées en musique (public d’environ 3 à 5 ans)
Blind Test de jeux vidéo (public adulte)
Animation jeu de société DJ Set (public adolescent)
Musée de la carte à jouer
15h - Sur la terrasse du musée programme musical en atne rajoute pas le département devanttente pour style classique et variété.
Espace Ludique Marcel Aymé 15 allée Sainte-Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 60 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/IssyEspaceludique Pour tous et pour jouer à tout :
Jeudi et vendredi : 15h30 -18h30
Mercredi et samedi : 10h-12h30 et 14h30 -18h30
Dimanche : 10h-12h30 et 14h30-18h00 (fermé les dimanches de congés scolaires)
Pour les moins de 3 ans accompagnés non scolarisés :
Jeudi : 9h30 – 11h30
Pour une soirée jeu (pour ados et adultes) :
3ème vendredi du mois : 20h30
Accueil de groupes sur projet : nous contacter. Bus: 123, 289, 389, TUVIM; Tramway T2 station Les Moulineaux
Des petites animations toute la journée, qui vont tourner selon les envies du public
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