L’ESPACE ICARE – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 – Issy-Les-Moulineaux, Espace Icare, Issy-les-Moulineaux

L’ESPACE ICARE – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 – Issy-Les-Moulineaux Dimanche 21 juin, 11h30 Espace Icare Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:30:00+02:00 – 2026-06-21T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:30:00+02:00 – 2026-06-21T13:00:00+02:00

À partir de 11h30 « Apéro musical » en ouverture du repas de quartier

À l’occasion de son 60ième anniversaire, l’espace Icare propose un repas de quartier accompagné d’un apéro musical dans le cadre de la Fête de la Musique. Dès 11h30, une scène ouverte accueillera tous les musiciennes et musiciens, amateurs comme confirmés, en solo ou en groupe, invités à se produire dans le grand hall de l’établissement.

Chacun est convié à venir partager sa musique et un moment chaleureux, avant de prolonger l’échange autour d’un repas de quartier ouvert à toutes et tous, sur le principe de l’auberge espagnole, en musique.

Espace Icare 31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 93 44 50 http://espace-icare.net/ https://www.facebook.com/espaceicare/ Maison des Jeunes et de la Culture, l’espace Icare est une association qui lie pleinement éducation et culture dans un projet en direction de toute la population locale. Elle est affiliée à la Fédération Régionale « les MJC en Ile-de-France » et est soutenue par la ville d’Issy-les-Moulineaux. L’Espace Icare développe, en partenariat avec la ville d’Issy-les-Moulineaux, un projet pluridisciplinaire autour de diverses activités organisées pour tous.

La Fête de la Musique s’invite à l’Espace Icare !