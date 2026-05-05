Rejoignez le Lab’ Séniors !, Puteaux Développement, Puteaux
Rejoignez le Lab’ Séniors !, Puteaux Développement, Puteaux lundi 15 juin 2026.
Rejoignez le Lab’ Séniors ! 15 juin – 24 juillet Puteaux Développement Hauts-de-Seine
Sur inscription, programme gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T10:00:00+02:00 – 2026-06-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00
Vous avez plus de 45 ans, êtes cadre ou assimilé cadre, et souhaitez donner un nouvel élan à votre parcours professionnel ?
Le Lab’ Séniors ouvre les candidatures pour sa 3ᵉ promotion 2026 du 15 juin au 24 juillet 2026 !
Ce programme d’insertion professionnelle, d’une durée de 6 semaines, propose un accompagnement complet alliant suivi individuel personnalisé et ateliers collectifs dédiés à tous les enjeux liés à l’emploi.
Un programme pour rebondir efficacement !
Au cœur du Lab’ Séniors :
- Créer une dynamique de groupe stimulante et solidaire,
- Développer et activer son réseau professionnel,
- Retrouver confiance et structurer un projet professionnel solide,
- Accéder à un emploi durable.
Des ateliers concrets et opérationnels !
Tout au long du programme, les participants bénéficieront d’ateliers pratiques animés par des professionnels :
- Communication professionnelle,
- Développer sa confiance en soi,
- Optimisation du CV,
- Développement du réseau et utilisation de LinkedIn,
- Le Pitch professionnel,
- Préparation aux entretiens d’embauche avec simulations,
- Utilisation de l’intelligence artificielle dans la recherche d’emploi…
Chaque promotion permet à ses participants de retrouver une dynamique positive et d’élargir leurs opportunités professionnelles.
Public cible :
- Etre demandeurs d’emploi,
- Résider sur Puteaux ou ses alentours (priorité aux putéoliens),
Inscrivez-vous dès maintenant et faites de votre expérience un véritable levier professionnel :
a.lefebvre@mairie-puteaux.fr (places limitées)
Puteaux Développement 60 rue Charles Lorilleux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « alefebvre@mairie-puteaux.fr »}] [{« link »: « mailto:a.lefebvre@mairie-puteaux.fr »}]
Vous avez plus de 45 ans, êtes cadre ou assimilé cadre et souhaitez donner un nouvel élan à votre parcours professionnel ? Le Lab’ Séniors ouvre les candidatures pour sa 3ᵉ promotion 2026 ! 45 ans et plus Insertion professionnelle