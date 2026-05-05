Rejoignez le Lab’ Séniors !, Puteaux Développement, Puteaux

Rejoignez le Lab’ Séniors ! 15 juin – 24 juillet Puteaux Développement Hauts-de-Seine

Sur inscription, programme gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T10:00:00+02:00 – 2026-06-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00

Vous avez plus de 45 ans, êtes cadre ou assimilé cadre, et souhaitez donner un nouvel élan à votre parcours professionnel ?

Le Lab’ Séniors ouvre les candidatures pour sa 3ᵉ promotion 2026 du 15 juin au 24 juillet 2026 !

Ce programme d’insertion professionnelle, d’une durée de 6 semaines, propose un accompagnement complet alliant suivi individuel personnalisé et ateliers collectifs dédiés à tous les enjeux liés à l’emploi.

Un programme pour rebondir efficacement !

Au cœur du Lab’ Séniors :

Créer une dynamique de groupe stimulante et solidaire,

Développer et activer son réseau professionnel,

Retrouver confiance et structurer un projet professionnel solide,

Accéder à un emploi durable.

Des ateliers concrets et opérationnels !

Tout au long du programme, les participants bénéficieront d’ateliers pratiques animés par des professionnels :

Communication professionnelle,

Développer sa confiance en soi,

Optimisation du CV,

Développement du réseau et utilisation de LinkedIn,

Le Pitch professionnel,

Préparation aux entretiens d’embauche avec simulations,

Utilisation de l’intelligence artificielle dans la recherche d’emploi…

Chaque promotion permet à ses participants de retrouver une dynamique positive et d’élargir leurs opportunités professionnelles.

Public cible :

Etre demandeurs d’emploi,

Résider sur Puteaux ou ses alentours (priorité aux putéoliens),

Inscrivez-vous dès maintenant et faites de votre expérience un véritable levier professionnel :

a.lefebvre@mairie-puteaux.fr (places limitées)

Puteaux Développement 60 rue Charles Lorilleux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « alefebvre@mairie-puteaux.fr »}] [{« link »: « mailto:a.lefebvre@mairie-puteaux.fr »}]

Vous avez plus de 45 ans, êtes cadre ou assimilé cadre et souhaitez donner un nouvel élan à votre parcours professionnel ? Le Lab’ Séniors ouvre les candidatures pour sa 3ᵉ promotion 2026 ! 45 ans et plus Insertion professionnelle