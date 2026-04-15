Les randonnées de la Malmaison, Parc des Bords de Seine à RUEIL, Rueil-Malmaison

Les randonnées de la Malmaison Dimanche 21 juin, 07h30 Parc des Bords de Seine à RUEIL Hauts-de-Seine

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T07:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T07:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

L’abeille CYCLOTOURISME de Rueil-Malmaison vous propose plusieurs randonées vélo le dimanche 21 juin.

Pour s’inscrire, Rendez-vous le jour même entre 7h30 et 10h au Stade de Rugby situé au Parc des Bords de Seine à Rueil Malmaison ( l’accès se fait par le Boulevard Marcel Pourtout).

Différents parcours vous seront proposés :

– 40 km

– 60 km

– 80 km

– 100 km

Parc des Bords de Seine à RUEIL Boulevard Marcel Pourtout Rueil-Malmaison 92500 Village Bords de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://2025.abeille-cyclotourisme.fr/ »}]

Depuis le stade de rugby situé au Parc des Bords de Seine à Rueil Malmaison, venez pour participer aux randonnées de la Malmaison à Vélo. Rueil Malmaison Rando Vélo

@Abeille