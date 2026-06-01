Showcase pop avec Pier di Gia chez Rémi à Courbevoie – 20 juin, Apparemment C, Courbevoie

Showcase pop avec Pier di Gia chez Rémi à Courbevoie – 20 juin Samedi 20 juin, 19h30 Apparemment C Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T22:40:00+02:00

Fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T22:40:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/583da6bd (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie d’une soirée musicale unique et intimiste ? Le 20 juin 2026, Pier di Gia, artiste habitué des scènes parisiennes, vous invite à un showcase pop chez Rémi. Profitez d’un moment chaleureux et décontracté dans un grand salon avec vue sur la Seine à Courbevoie. Une occasion rare de vivre un concert au plus près de l’artiste dans un cadre cosy. Les places sont limitées, alors réservez vite pour soutenir l’artiste et ne pas rater ce moment privilégié. 20 juin 2026 Apparemment C, Courbevoie ️ À partir de 2 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Showcase pop avec Pier di Gia à Courbevoie, 20 juin. 2€, places limitées. Hormur Musique