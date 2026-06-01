Atelier de rempotage, Centre horticole de Courbevoie, Courbevoie
Atelier de rempotage, Centre horticole de Courbevoie, Courbevoie samedi 6 juin 2026.
Atelier de rempotage 6 et 7 juin Centre horticole de Courbevoie Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Atelier de rempotage organisé pour les enfants par les jardiniers de la Ville de Courbevoie. Au cours de celui-ci, les enfants réalisent eux-mêmes suivant les conseils des jardiniers des pots biodégradables à partir de papier journal. Ils remplissent ceux-ci de terreau et plantent ensuite les fleurs de leur choix puis repartent chacun avec une plante à planter directement dans le sol du jardin ou une jardinière. Le pot en journal est biodégradable.
Centre horticole de Courbevoie 140 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France Centre horticole de Courbevoie Libre d’accès (bus 175, arrêt « Franklin »)
Atelier de rempotage organisé pour les enfants par les jardiniers de la Ville de Courbevoie. Au cours de celui-ci, les enfants réalisent eux-mêmes suivant les conseils des jardiniers des pots à de de…
©Ville de Courbevoie – DEVE
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