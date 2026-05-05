Nuit blanche à Courbevoie – Immersion au pavillon des Indes Pavillon des Indes Courbevoie

Plongez dans l’univers d’Araks Sahakian

À l’occasion de la Nuit Blanche, la Ville de Courbevoie vous invite à découvrir l’univers prolifique et coloré de son artiste en résidence, Araks Sahakyan, entrée en résidence au Pavillon des Indes le 1er mai 2026.

Installée au cœur d’un lieu matrimonial d’exception, cette résidence artistique prend place dans un cadre à la fois historique et poétique, propice à l’expérimentation et à la création contemporaine.

Née en Arménie en 1990, Araks

Sahakyan grandit en Espagne avant de s’installer à Paris en 2014. Artiste

transdisciplinaire, elle développe un univers riche et coloré mêlant dessin au

feutre pigmentaire, performance et installation, nourri par son parcours entre

plusieurs pays.

Ses recherches récentes explorent

le motif de l’eau comme espace physique, imaginaire et politique.

Pratiquant l’apnée de haut niveau, l’artiste intègre cette discipline exigeante à sa démarche artistique, nourrissant sa réflexion autour du souffle, du corps, du temps et de l’introspection.

Le temps d’une nuit, laissez-vous emporter par une exposition et une installation immersives dans un lieu unique !

Ouverture exceptionnelle de l’atelier d’artiste. Exposition en visite libre.

La Ville de Courbevoie invite le public à découvrir, au pavillon des Indes, l’univers prolifique et coloré de son artiste en résidence Araks Sahakian, dont la démarche transdisciplinaire mêle arts plastiques, performance et souffle.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Pavillon des Indes 142 Bd Saint-Denis 92400 Courbevoie

l.darnige@ville-courbevoie.fr



Afficher la carte du lieu Pavillon des Indes et trouvez le meilleur itinéraire

