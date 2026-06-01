Présentation du réseau Resthever, Pavillon des Indes, Courbevoie
Présentation du réseau Resthever, Pavillon des Indes, Courbevoie dimanche 7 juin 2026.
Présentation du réseau Resthever Dimanche 7 juin, 15h00 Pavillon des Indes Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
A l’occasion du lancement des saisons du Resthever, réseau européen des théâtres de verdure, l’atlier du pavillon des Indes ouvre ses portes. Les équipes du Resthever et de la direction de la culture de Courbevoie seront présentes pour présenter leurs activités.
Presentation du réseau Resthever
Le réseau européen des Théâtres de Verdure, créé en 2010, est dédié à la sauvegarde, à la promotion et à l’animation des théâtres de verdure, lieux uniques, mêlant arts du spectacle et du paysage
Pavillon des Indes 42 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France
A l’occasion du lancement des saisons du Resthever, réseau européen des théâtres de verdure, l’atlier du pavillon des Indes ouvre ses portes. Les équipes du Resthever et de la direction de la culture…
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