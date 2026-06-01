Concerto pour bulles et balles, Théâtre de verdure, Courbevoie
Concerto pour bulles et balles, Théâtre de verdure, Courbevoie dimanche 7 juin 2026.
Concerto pour bulles et balles Dimanche 7 juin, 16h30 Théâtre de verdure Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Pour la deuxième année consécutive, le Théâtre de Verdure de Courbevoie accueille le lancement de la saison culturelle du réseau RESTHEVER, dédié à la découverte de l’art vivant en plein air.
À cette occasion, le spectacle Concerto pour bulles et balles de la compagnie Slash Bubbles investit la scène du théâtre de verdure. Dans un univers mêlant musique et burlesque, un concert est bouleversé par l’arrivée maladroite d’un tourneur de pages, transformant peu à peu la représentation en un spectacle poétique et décalé, porté par des bulles et des balles.
L’événement s’inscrit dans les Rendez-vous aux Jardins, célébrant la rencontre entre nature et culture.
Théâtre de verdure 156 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France
Spectacle « Concerto pour bulles et balles »
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