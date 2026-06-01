« Fouilles archéologiques et fleuve Charente », Pavillon Malraux (Ancien Office de Tourisme) esplanade Malraux 17100 Saintes, Courbevoie
« Fouilles archéologiques et fleuve Charente », Pavillon Malraux (Ancien Office de Tourisme) esplanade Malraux 17100 Saintes, Courbevoie samedi 13 juin 2026.
« Fouilles archéologiques et fleuve Charente » Samedi 13 juin, 14h30, 16h30 Pavillon Malraux (Ancien Office de Tourisme) esplanade Malraux 17100 Saintes Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
La Charente est l’un des rares fleuves en France à être resté en grande partie naturel. L’absence d’aménagements hydrauliques d’importance a permis de conserver un patrimoine pluriséculaire remarquable et diversifié : aménagements de berges, anciens quais, pêcheries, et bien entendu de nombreuses épaves, preuves de sa fréquentation depuis la fin de la Préhistoire
En lien avec les recherches archéologiques menées dans le fleuve, l’Université de La Rochelle étudie l’évolution du fleuve et de son lit pour mieux comprendre les crues et éclairer notre manière d’appréhender le fleuve.
Avec Jean-Michel Carozza, géomorphologiste, professeur de l’Université de La Rochelle et Directeur-Adjoint de l’Observatoire Aquitain des Sciences de l’Univers,
et Jonathan Letuppe, archéologue subaquatique, laboratoire Ausonius, Université de Bordeaux Montaigne.
Renseignements : 05 46 98 23 90 – mediations.patrimoines@vile-saintes.fr
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La Charente est l’un des rares fleuves en France à être resté en grande partie naturel. L’absence d’aménagements hydrauliques d’importance a permis de conserver un patrimoine pluriséculaire et : de …
©EVEHA
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