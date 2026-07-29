À BAS BRUIT, DE CLÉMENCE ARNOLD centre culturel la visitation Périgueux
vendredi 11 septembre 2026 · centre culturel la visitation · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
À BAS BRUIT, DE CLÉMENCE ARNOLD
centre culturel la visitation 5 Rue Littré Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-09-11
Le travail de Clémence Arnold se situe entre réminiscence et fiction. Pour cette exposition, elle présente, dans la chapelle, une douzaine d’huiles sur bois ainsi qu’une toile de grand format qui se déploient autour d’une fresque murale recouvrant deux cimaises. La salle d’exposition rassemble des toiles plus anciennes qui font apparaître, en filigrane, certaines préoccupations chères à l’artiste la mémoire, la menace, le pressentiment d’un événement latent. .
centre culturel la visitation 5 Rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 09 52
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English : À BAS BRUIT, DE CLÉMENCE ARNOLD
L’événement À BAS BRUIT, DE CLÉMENCE ARNOLD Périgueux a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Communal de Périgueux
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