Un été sur les quais 2026 Lectures autour du voyage Les quais de l’Isle Périgueux
jeudi 13 août 2026 · Les quais de l'Isle · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Un été sur les quais 2026 Lectures autour du voyage
Les quais de l’Isle 9 1 D6021 Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20
Dans le cadre de la manifestation Un été sur les quais , la Ville de Périgueux propose des séances de lectures entièrement dédiées au thème du voyage. Confortablement installés au bord de l’eau, petits et grands sont invités à s’évader à travers des récits d’exploration, des contes lointains et des histoires d’aventures. Un rendez-vous culturel convivial pour voyager par l’esprit en famille. .
Les quais de l’Isle 9 1 D6021 Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
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English : Un été sur les quais 2026 Lectures autour du voyage
L’événement Un été sur les quais 2026 Lectures autour du voyage Périgueux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Communal de Périgueux
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