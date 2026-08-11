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Un été sur les quais 2026 Lectures autour du voyage Les quais de l’Isle Périgueux

jeudi 13 août 2026 · Les quais de l'Isle · Périgueux

Un été sur les quais 2026 Lectures autour du voyage Les quais de l’Isle Périgueux

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Les quais de l'Isle
Adresse
9 1 D6021
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Un été sur les quais 2026 Lectures autour du voyage

Les quais de l’Isle 9 1 D6021 Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20

Dans le cadre de la manifestation Un été sur les quais , la Ville de Périgueux propose des séances de lectures entièrement dédiées au thème du voyage. Confortablement installés au bord de l’eau, petits et grands sont invités à s’évader à travers des récits d’exploration, des contes lointains et des histoires d’aventures. Un rendez-vous culturel convivial pour voyager par l’esprit en famille.   .

Les quais de l’Isle 9 1 D6021 Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 

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English : Un été sur les quais 2026 Lectures autour du voyage

L’événement Un été sur les quais 2026 Lectures autour du voyage Périgueux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Communal de Périgueux

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