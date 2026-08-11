Un été sur les quais 2026 Lectures autour du voyage Les quais de l’Isle Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Un été sur les quais 2026 Lectures autour du voyage

Les quais de l’Isle 9 1 D6021 Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20

Dans le cadre de la manifestation Un été sur les quais , la Ville de Périgueux propose des séances de lectures entièrement dédiées au thème du voyage. Confortablement installés au bord de l’eau, petits et grands sont invités à s’évader à travers des récits d’exploration, des contes lointains et des histoires d’aventures. Un rendez-vous culturel convivial pour voyager par l’esprit en famille. .

Les quais de l’Isle 9 1 D6021 Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

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English : Un été sur les quais 2026 Lectures autour du voyage

L’événement Un été sur les quais 2026 Lectures autour du voyage Périgueux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Communal de Périgueux