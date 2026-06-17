Visite insolite avec la Cie Mastock Esplanade du Souvenir Périgueux

Périgueux

Visite insolite avec la Cie Mastock

Esplanade du Souvenir Allée de Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Visite-spectacle | D’une saynète à l’autre avec un comédien et une comédienne-danseuse, un parcours original pour jeter un nouveau regard sur le patrimoine de Périgueux. Une visite dynamique, poétique et délirante !

Avec ses Visites insolites, la Cie Mastock propose un spectacle intime avec les spectateurs, tout en réinventant la découverte de l’espace public. Charlie, un brin naïf et désuet séduit par sa poésie loufoque, et Debbie, l’Américaine qui embarque le public dans des danses endiablées où le corps rime avec fantaisie et lâcher-prise, invitent le public à suivre un parcours participatif, interactif et joyeusement décalé ! Chaussez vos baskets, la visite risque d’être sportive et agitée du bocal ! Et vous ne verrez plus votre ville, de la même manière ! .

Esplanade du Souvenir Allée de Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12

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English : Visite insolite avec la Cie Mastock

L’événement Visite insolite avec la Cie Mastock Périgueux a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Communal de Périgueux