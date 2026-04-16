A bicyclette dans les fermettes Rue des Lavandières Livré-la-Touche
A bicyclette dans les fermettes Rue des Lavandières Livré-la-Touche samedi 30 mai 2026.
Livré-la-Touche
A bicyclette dans les fermettes
Rue des Lavandières Les Lavandières Livré-la-Touche Mayenne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
A vélo, découverte de 4 fermes de la commune.Cette année un marché du terroir dès 16h30 et une soirée concert
A bicyclette dans les fermettes, événement local depuis 3 ans, les personnes inscrites en amont ou non vont pouvoir se déplacer à vélo selon un parcours proposé par l’association.
Au retour des Bicyclettes un marché du terroir avec des artisans ou producteurs, artistes.
Un concert conclut cette journée placée sous le signe de la convivialité du partage de savoir. .
Rue des Lavandières Les Lavandières Livré-la-Touche 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 6 20 36 83 95 letoucheatout.tierslieurural@gmail.com
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English :
Discover 4 local farms by bike, with a local market starting at 4:30 p.m. and an evening concert
L’événement A bicyclette dans les fermettes Livré-la-Touche a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT53