Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

A bicyclette dans les fermettes Rue des Lavandières Livré-la-Touche

A bicyclette dans les fermettes Rue des Lavandières Livré-la-Touche samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue des Lavandières

Adresse : Les Lavandières

Ville : 53400 Livré-la-Touche

Département : Mayenne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5

Livré-la-Touche

A bicyclette dans les fermettes

Rue des Lavandières Les Lavandières Livré-la-Touche Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

A vélo, découverte de 4 fermes de la commune.Cette année un marché du terroir dès 16h30 et une soirée concert
A bicyclette dans les fermettes, événement local depuis 3 ans, les personnes inscrites en amont ou non vont pouvoir se déplacer à vélo selon un parcours proposé par l’association.
Au retour des Bicyclettes un marché du terroir avec des artisans ou producteurs, artistes.
Un concert conclut cette journée placée sous le signe de la convivialité du partage de savoir.   .

Rue des Lavandières Les Lavandières Livré-la-Touche 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 6 20 36 83 95  letoucheatout.tierslieurural@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover 4 local farms by bike, with a local market starting at 4:30 p.m. and an evening concert

L’événement A bicyclette dans les fermettes Livré-la-Touche a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT53