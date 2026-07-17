À bord du Nabucco Express, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

À bord du Nabucco Express Vendredi 20 novembre, 19h00 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T19:00:00+01:00 – 2026-11-20T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T19:00:00+01:00 – 2026-11-20T20:00:00+01:00

Romain Mayor direction

Maria José Siri mezzo-soprano

Le Motet de Genève chœur

Giuseppe Verdi

Extraits de l’opéra Nabucco

Attention au départ! En moins d’une heure à bord du Nabucco Express, vivez l’expérience d’un voyage musical à travers le célèbre opéra de Verdi! Pour cette aventure, l’OSR sort de la fosse et vous propose de découvrir, depuis la scène cette fois-ci, son savoir-faire lyrique en accompagnant des chœurs puissants et grands airs pour soprano solo. Une grande traversée captivante, entre voix et orchestre.

Durée totale approximative de 1h00 (sans entracte)

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/nabucco-express »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

À bord du Nabucco Express

Train à vapeur – Nabucco Express