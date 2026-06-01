La Mòssa, Scène Ella Fitzgerald, Genève

La Mòssa Lundi 10 août, 21h00 Scène Ella Fitzgerald

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-10T21:00:00+02:00 – 2026-08-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-10T21:00:00+02:00 – 2026-08-10T22:30:00+02:00

Quatre chanteuses, quatre voix en mouvement : La Mòssa façonne des polyphonies vibrantes soutenues par les percussions, les pieds et les mains. Puisant dans des traditions venues d’Italie, de La Réunion, d’Espagne, d’Occitanie, de Suède ou du Venezuela, le groupe inscrit son chant dans une énergie résolument contemporaine. À travers ses créations, La Mòssa fait émerger des récits sensibles et engagés, où se mêlent mémoire, liberté et voix du présent. Un chœur ardent qui fait résonner le monde d’aujourd’hui.

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Scène Ella Fitzgerald Avenue Alice-et-William-FAVRE 19, 1207 Genève Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« link »: « https://la-curieuse.com/artiste/la-mossa/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 3,301 Followers, 87 Following, 72 Posts – See Instagram photos and videos from La Mu00f2ssa (@la_mossa_music) », « type »: « rich », « title »: « La Mu00f2ssa (@la_mossa_music) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/400469843_3679876745574552_4661767919841144135_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=105&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy42ODIuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=1WuRVZgJhT4Q7kNvwGkpZ-c&_nc_oc=AdrPmYM_F51bx8IXuWkA6tyH-6S_IK0yy5lJhnlB4uxcBH2WxXQauD_t0-7H7mMHj-M&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_ss=7a289&oh=00_Af1UeqU3OICCxAdrmztU2nQN0Xafq5irK6txvAV7YBY5mQ&oe=69ED2969 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/la_mossa_music », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Polyphonies percussives

Marc Ginot