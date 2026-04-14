À Ciel Ouvert – Parcours d’art actuel, Plaine de la Rivoire, Riorges

À Ciel Ouvert – Parcours d’art actuel Samedi 6 juin, 10h00 Plaine de la Rivoire Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

À Ciel Ouvert est un parcours d’art actuel qui prend place tous les deux ans, dans une zone naturelle protégée de 10 ha, à Riorges dans la Loire.

Ce parcours d’art in situ sensible et surprenant vous permet de découvrir 10 nouvelles oeuvres créées spécifiquement pour le site par 9 équipes artistiques professionnelles de renommée nationale ou internationale. Au fil d’une balade le long de la rivière Le Renaison et sur la plaine de la Rivoire, chaque installation vous invite à une expérience sensible permettant de renouveler votre regard sur le paysage.

Plaine de la Rivoire 42153 Riorges Riorges 42153 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477238027 http://www.riorges.fr La Plaine de la Rivoire est une zone naturelle protégée de 10 ha réunissant un parc et une rivière Le Renaison. Parkings et sanitaires à proximité.

À Ciel Ouvert est un parcours d’art actuel qui prend place tous les deux ans, dans une zone naturelle protégée de 10 ha, à Riorges dans la Loire.

©Anthony Sion – Ville de Riorges