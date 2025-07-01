Mania The ABBA Tribute Rue du Marclet Riorges
Mania The ABBA Tribute Rue du Marclet Riorges dimanche 4 octobre 2026.
Rue du Marclet Le Scarabée Riorges Loire
Tarif : 34.5 – 34.5 – 24.5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-10-04 18:00:00
fin : 2026-10-04
2026-10-04
Richard Walter Productions est fier d’accueillir à nouveau ABBA MANIA, le Tribute Band d’ABBA le plus reconnu dans le monde, dans sa série de spectacles Le concert extraordinaire.
Rue du Marclet Le Scarabée Riorges 42153 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com
English :
Richard Walter Productions is proud to welcome back ABBA MANIA, the world?s most renowned ABBA Tribute Band, to its Le concert extraordinaire series.
