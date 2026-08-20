À contes gouttes Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 10:30 –

Gratuit : oui à partir de 3 ans En famille

Spectacle par la compagnie Les Poux SymphoniquesL’eau, source de vie pour la faune et la flore, est aussi un terrain de jeu propice à la joie pour les en-fants. Mais elle peut intimider, quand il s’agit d’apprendre à nager, ou même effrayer, lorsqu’elle ac-compagne les orages. La compagnie les Poux symphoniques ont sélectionné trois livres qui abor-dent l’eau dans tous ses états et les ont mis en musique pour un spectacle à la fois ludique et édu-catif, afin de mieux appréhender l’eau et la respecter.

Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Médiathèque Floresca Guépin et trouvez le meilleur itinéraire

