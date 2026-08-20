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À contes gouttes Médiathèque Floresca Guépin Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

À contes gouttes Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:30
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère, 44300 Nantes, France
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
à partir de 3 ans

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 10:30 –
Gratuit : oui à partir de 3 ans En famille 

Spectacle par la compagnie Les Poux SymphoniquesL’eau, source de vie pour la faune et la flore, est aussi un terrain de jeu propice à la joie pour les en-fants. Mais elle peut intimider, quand il s’agit d’apprendre à nager, ou même effrayer, lorsqu’elle ac-compagne les orages. La compagnie les Poux symphoniques ont sélectionné trois livres qui abor-dent l’eau dans tous ses états et les ont mis en musique pour un spectacle à la fois ludique et édu-catif, afin de mieux appréhender l’eau et la respecter.

Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300


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