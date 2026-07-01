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Mini fête foraine, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

jeudi 20 août 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes

Mini fête foraine, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Plaine de jeux La Halvêque
Adresse
23 Rue Léon Serpollet, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Mini fête foraine Jeudi 20 août, 16h00 Plaine de jeux La Halvêque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T16:00:00+02:00 – 2026-08-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T16:00:00+02:00 – 2026-08-20T18:00:00+02:00

Mini fête foraine

Plaine de jeux La Halvêque 23 Rue Léon Serpollet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Mini fête foraine fête foraine

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