Rendez-vous aux pataugeoires 2026, Place du Muguet Nantais 44200 Nantes, Nantes

Rendez-vous aux pataugeoires 2026 Mercredi 22 juillet, 16h15 Place du Muguet Nantais 44200 Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T16:15:00+02:00 – 2026-07-22T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T16:15:00+02:00 – 2026-07-22T19:30:00+02:00

Profiter d’activités artistiques, culturelles et sportives et d’un concert entre deux baignades ?

C’est exactement ce que propose l’association PaQ’la Lune avec le festival Rendez-vous aux pataugeoires, qui aura lieu du 22 juillet au 8 août ! Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette 8e édition !

Et tout au long de l’été, des balades culturelles seront également proposées, pour aller à la (re)découverte d’évènements culturels nantais.

Programme complet et informations à retrouver sur notre site.

Place du Muguet Nantais 44200 Nantes Place du Muguet Nantais 44200 Nantes Nantes 44202 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire

Cet été, le festival Rendez-vous aux pataugeoires est de retour au Clos Toreau le mercredi 22 juillet ! Festival Activités manuelles

PaQ’la Lune