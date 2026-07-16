Atelier Créatif : Livre-hérisson & Marque-pages !, Bibliothèque associative Emilienne-Leroux, Nantes
mercredi 22 juillet 2026 · Bibliothèque associative Emilienne-Leroux · Nantes
Informations pratiques
Atelier Créatif : Livre-hérisson & Marque-pages ! Mercredi 22 juillet, 15h30 Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Loire-Atlantique
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T15:30:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T15:30:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00
Atelier Créatif : Fabrique ton Livre-hérisson & ton Marque-pages !
Materiel et livres fournis sur place
Bibliothèque associative Emilienne-Leroux 21 rue Charles Roger 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 43 97 67 »}]
Atelier Créatif : Fabrique ton Livre-hérisson & ton Marque-pages !
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