Atelier Créatif : Livre-hérisson & Marque-pages !, Bibliothèque associative Emilienne-Leroux, Nantes

Informations pratiques

Atelier Créatif : Livre-hérisson & Marque-pages ! Mercredi 22 juillet, 15h30 Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Loire-Atlantique

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T15:30:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T15:30:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Atelier Créatif : Fabrique ton Livre-hérisson & ton Marque-pages !

Materiel et livres fournis sur place

Bibliothèque associative Emilienne-Leroux 21 rue Charles Roger 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 43 97 67 »}]

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