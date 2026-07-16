Cette nuit, une chouette m’a dit – de Morgane Le Cuff – Spectacle enfants – Festival Aux heures d’été, Val de Chézine – Pont Jules César, Nantes

Informations pratiques

Cette nuit, une chouette m’a dit – de Morgane Le Cuff – Spectacle enfants – Festival Aux heures d’été Mercredi 22 juillet, 16h00 Val de Chézine – Pont Jules César Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:50:00+02:00

Fin : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:50:00+02:00

Musique et contes – pour enfants à partir de 4 ans

Langue de velin, ourailles de chat d’bouâz, langaïje des bétes tu comprenras !

Une araignée à plumes, un loup enfermé dans une cage et l’élégante reine des grenouilles peuplent les histoires de Morgane Le Cuff qui navigue entre différentes formes d’oralité : du chant au conte, du mouvement au rire, accompagnée de sa harpe et de ses percussions.

Ce spectacle introduit quelques phrases de gallo, langue de Haute Bretagne parlée par la grand-mère de la conteuse et encore parlée par 200 000 personnes en Bretagne, dans ce moment vivant, simple et un peu magique, entre histoires et musique.

Morgane Le Cuff : musique & conte

Durée : 50 min.

Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été

À ne pas oublier : le goûter et de l’eau pour les loupiots !

En cas de pluie : Repli dans la Maison de Quartier des Dervallières, rue Auguste Renoir. Information à partir de 14h30.

Val de Chézine – Pont Jules César Parc de Procé – Bd des Anglais, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.auxheuresete.com/ »}] [{« link »: « https://www.auxheuresete.com/ »}]

Festival Aux heures d’été du 7 juillet au 7 août 2026

Cette nuit, une chouette m’a dit – Morgane Le Cuff © Laëtitia Rouxel