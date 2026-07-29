A contre tango Mimizan
vendredi 16 octobre 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
A contre tango
Salle municipale LOELIA Mimizan Landes
Tarif : 10 – 10 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 21:30:00
Date(s) :
2026-10-16
A contre Tango vous propose un voyage dans les musiques argentines et l’univers du tango en duo avec Maëlle Aguila à l’accordéon et Natacha Roscio au chant. La chanteuse d’origine argentine aime partager sa passion pour la langue espagnole. A travers des chansons du répertoire populaire d’Argentine et leur traduction en français, ce spectacle est pensé comme un voyage émancipateur qui crée des ponts poétiques entre langue française et espagnole.
Quelques ponctuations de textes et chansons françaises viennent rappeler et tisser des liens sensibles avec l’univers du tango. Un subtil mélange poétique, nostalgique et pétillant. .
Salle municipale LOELIA Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com
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English : A contre tango
L’événement A contre tango Mimizan a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Mimizan
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