Balade nature en pirogue hawaïenne Mimizan
Balade nature en pirogue hawaïenne Mimizan samedi 29 août 2026.
Mimizan
Balade nature en pirogue hawaïenne
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 15:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Aloha ! A bord d’une embarcation traditionnelle du Pacifique, partez avec un guide à la découverte de la réserve naturelle du lac. Touchez des nénuphars, écoutez des oiseaux, sentez des plantes aromatiques et médicinales… A partager en famille ! .
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
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English : Balade nature en pirogue hawaïenne
L’événement Balade nature en pirogue hawaïenne Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan
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