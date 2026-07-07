Informations pratiques

Mimizan

TOURNOI HOMOLOGUE PADEL

Tennis Padel Mimizan Mimizan Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Tournoi Padel P 100 Mixte

inscriptions par mail inscriptionstpm@gmail.com

licence obligatoire .

Tennis Padel Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 12 40 43

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English :

L’événement TOURNOI HOMOLOGUE PADEL Mimizan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan