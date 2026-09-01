A Core et à Cris Metal Fest Route de Mirville Bolbec

Informations pratiques

Bolbec

A Core et à Cris Metal Fest

Route de Mirville Le Val-aux-Grès Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-13 01:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Dès 14h, le public pourra accéder au site pour un démarrage des concerts à 14h30. Jusqu’à 1h du matin, huit groupes issus de la scène rock et métal actuelle se succèderont sur la scène principale, rythmés par les interludes de Burnt Offerings sur scène secondaire.

Foodtrucks sucrés & salés, buvettes, merchandising, tatouage, bijoux, créations artisanales et exposants indépendants. Accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). .

Route de Mirville Le Val-aux-Grès Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie enolyprod@orange.fr

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English : A Core et à Cris Metal Fest

L’événement A Core et à Cris Metal Fest Bolbec a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme