A Core et à Cris Metal Fest Route de Mirville Bolbec
samedi 12 septembre 2026 · Route de Mirville · Bolbec
Informations pratiques
Bolbec
A Core et à Cris Metal Fest
Route de Mirville Le Val-aux-Grès Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-13 01:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Dès 14h, le public pourra accéder au site pour un démarrage des concerts à 14h30. Jusqu’à 1h du matin, huit groupes issus de la scène rock et métal actuelle se succèderont sur la scène principale, rythmés par les interludes de Burnt Offerings sur scène secondaire.
Foodtrucks sucrés & salés, buvettes, merchandising, tatouage, bijoux, créations artisanales et exposants indépendants. Accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). .
Route de Mirville Le Val-aux-Grès Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie enolyprod@orange.fr
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English : A Core et à Cris Metal Fest
L’événement A Core et à Cris Metal Fest Bolbec a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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