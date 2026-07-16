Visite guidée de l’atelier du textile, Atelier du textile, Bolbec

Informations pratiques

Visite guidée de l’atelier du textile 19 et 20 septembre Atelier du textile Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées « de la balle de coton au tissu fini ». Visite de toutes les machines de filature permettant de transformer la matière issue de la halle en toile, ruban, mèche puis fil et de métier à tisser pour la fabrication de tissu.

Atelier du textile Rue Auguste Desgenétais, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 http://www.ville-bolbec.fr Les locaux de l’atelier du textile sont installés dans une ancienne usine textile du XIXe siècle possédant une architecture industrielle typique, avec ses toits en sheds.

Visites guidées « de la balle de coton au tissu fini ». Visite de toutes les machines de filature permettant de transformer la matière issue de la halle en toile, ruban, mèche puis fil et de métier à…

©Ville de Bolbec