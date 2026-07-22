Soirée Punk Grindore, Red Flag et Cuntroach Route de Mirville Bolbec
vendredi 25 septembre 2026 · Route de Mirville · Bolbec
Informations pratiques
Bolbec
Soirée Punk Grindore, Red Flag et Cuntroach
Route de Mirville Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 23:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Punk rock féministe, grindcore et énergie brute une soirée placée sous le signe de la rage, de l’engagement, des luttes et du défoulement collectif. Deux groupes sans concession, des riffs acérés et une intensité qui ne laissera personne indifférent.
Red Flag est un groupe de punk rock féministe au style tendu qui se positionne contre les violences de genre, le sexisme, le patriarcat et le capitalisme, dans la mouvance female rage .
Entre cafards, paillettes, vermines et glamour, Cuntroach rampe hors des égouts de Rouen pour vomir un grindcore corrosif, romantique et virulent.
En partenariat avec Rainbow‘N’Caux
Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès BOLBEC
Adhérent·e·s & partenaires* / minima sociaux / -18 ans / étudiant·e·s (sur présentation d’un justificatif) 4 €
Prévente 6 €
Sur place 8 €
Gratuit -12 ans
Sur le Pass Culture et Atouts Normandie
Bar & petite restauration sur place
Infos et réservations 02 35 31 55 78 / fabrikasons.com .
Route de Mirville Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 55 78 contact@fabrikasons.com
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English : Soirée Punk Grindore, Red Flag et Cuntroach
L’événement Soirée Punk Grindore, Red Flag et Cuntroach Bolbec a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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