Jean Rondeau, Orgue Musicales de Normandie Eglise Saint-Michel Bolbec

Bolbec

Jean Rondeau, Orgue Musicales de Normandie

Eglise Saint-Michel 2 Rue Saint-Michel Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Louis Couperin, Jean Rondeau a dévoilé au public en 2025 l’intégrale de l’œuvre de ce compositeur, riche de plus de 200 pièces pour clavier.

Ce vaste projet a été enregistré sur plusieurs instruments historiques, dont le remarquable orgue de l’église Saint-Michel de Bolbec construit par Guillaume Lesselier en 1631, et conservé dans un état presque intact témoignage rare du 17e siècle.

Décrit comme l’un des interprètes les plus naturels que l’on puisse entendre sur une scène de musique classique par le Washington Post, Jean Rondeau partagera avec le public sa passion pour ce style et cette période exceptionnelle de la musique française. .

Eglise Saint-Michel 2 Rue Saint-Michel Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41 contact.musicalesnormandie@gmail.com

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English : Jean Rondeau, Orgue Musicales de Normandie

L’événement Jean Rondeau, Orgue Musicales de Normandie Bolbec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme