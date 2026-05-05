Nuit Européenne des Musées 2026 Atelier-musée du textile Atelier-musée du textile Bolbec

Bolbec

Nuit Européenne des Musées 2026 Atelier-musée du textile

Atelier-musée du textile 5 Rue Auguste Desgenetais Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans une ancienne usine textile, visite guidée de la balle de coton au tissu présentation et mise en fonctionnement de toutes les machines de filature et de tissage

Présentation de tissus appelés indiennes, imprimés à Bolbec au XIXe siècle à la manière des toiles de Jouy avec explications de l’évolution des techniques d’impression. .

Atelier-musée du textile 5 Rue Auguste Desgenetais Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 38 39 10 17

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English : Nuit Européenne des Musées 2026 Atelier-musée du textile

L’événement Nuit Européenne des Musées 2026 Atelier-musée du textile Bolbec a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme