Visite Atelier Musée du Textile et des Indiennes Atelier Musée du Textile Bolbec
dimanche 2 août 2026 · Atelier Musée du Textile · Bolbec
Informations pratiques
Bolbec
Visite Atelier Musée du Textile et des Indiennes
Atelier Musée du Textile 5 Rue Auguste Desgenetais Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Visite guidée de l’Atelier-Musée du Textile de Bolbec
Partez à la découverte du riche passé textile de Bolbec lors d’une visite guidée passionnante. Suivez toutes les étapes de la transformation du coton grâce à des machines anciennes en fonctionnement et plongez dans l’univers des célèbres Indiennes, ces toiles imprimées qui ont fait la renommée de la ville. ⚙️✨
Une visite conviviale et enrichissante, idéale pour petits et grands curieux ! .
Atelier Musée du Textile 5 Rue Auguste Desgenetais Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 38 39 10 17
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English : Visite Atelier Musée du Textile et des Indiennes
L’événement Visite Atelier Musée du Textile et des Indiennes Bolbec a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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