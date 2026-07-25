Visite Atelier Musée du Textile et des Indiennes Atelier Musée du Textile Bolbec

Informations pratiques

Bolbec

Visite Atelier Musée du Textile et des Indiennes

Atelier Musée du Textile 5 Rue Auguste Desgenetais Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Visite guidée de l’Atelier-Musée du Textile de Bolbec

Partez à la découverte du riche passé textile de Bolbec lors d’une visite guidée passionnante. Suivez toutes les étapes de la transformation du coton grâce à des machines anciennes en fonctionnement et plongez dans l’univers des célèbres Indiennes, ces toiles imprimées qui ont fait la renommée de la ville. ⚙️✨

Une visite conviviale et enrichissante, idéale pour petits et grands curieux ! ‍ ‍ ‍ .

Atelier Musée du Textile 5 Rue Auguste Desgenetais Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 38 39 10 17

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English : Visite Atelier Musée du Textile et des Indiennes

L’événement Visite Atelier Musée du Textile et des Indiennes Bolbec a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme