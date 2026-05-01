A Dimanche Sainte Marie Nouméa

Nouméa

A Dimanche

Sainte Marie Parc Urbain de Sainte Marie Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-12-26 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le dernier dimanche de chaque mois, un artiste ou un groupe vous fait découvrir

son univers. Concert, théâtre, performance, tous les styles d’art vivant s’invitent, en

alternance, sur le deck du parc urbain de Sainte-Marie ou à l’anse Vata !

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Sainte Marie Parc Urbain de Sainte Marie Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 273115 mairie@ville-noumea.nc

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English :

On the last Sunday of each month, an artist or a group invites you to discover

their world. Concert, theater, performance all styles of live art are invited, alternately, to the deck of the Sainte-Marie urban park or to Anse Vata!

on the deck of the Sainte-Marie urban park or at Anse Vata!

L’événement A Dimanche Nouméa a été mis à jour le 2026-05-25 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie