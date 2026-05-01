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A Dimanche Sainte Marie Nouméa

A Dimanche Sainte Marie Nouméa dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Sainte Marie

Adresse : Parc Urbain de Sainte Marie

Ville : 98800 Nouméa

Département : Nouvelle-Calédonie

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : samedi 26 décembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Nouméa

A Dimanche

Sainte Marie Parc Urbain de Sainte Marie Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-12-26 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Le dernier dimanche de chaque mois, un artiste ou un groupe vous fait découvrir
son univers. Concert, théâtre, performance, tous les styles d’art vivant s’invitent, en
alternance, sur le deck du parc urbain de Sainte-Marie ou à l’anse Vata !
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Sainte Marie Parc Urbain de Sainte Marie Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 273115  mairie@ville-noumea.nc

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English :

On the last Sunday of each month, an artist or a group invites you to discover
their world. Concert, theater, performance all styles of live art are invited, alternately, to the deck of the Sainte-Marie urban park or to Anse Vata!
on the deck of the Sainte-Marie urban park or at Anse Vata!

L’événement A Dimanche Nouméa a été mis à jour le 2026-05-25 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie

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