Nouméa

Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie

Hippodrome Henry-Milliard Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Événement sportif emblématique de Nouméa, le Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie réunit chaque année coureurs confirmés et amateurs sur les magnifiques baies du lagon, dans une ambiance conviviale et internationale.

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Hippodrome Henry-Milliard Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 93.77.99 cominc@gmx.com

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English : New Caledonia International Marathon

An iconic running event in Noumea, the Mobil New Caledonia International Marathon welcomes runners of all levels along the stunning bays and lagoon, in a friendly and international atmosphere.

L’événement Marathon International Mobil de Nouvelle-Calédonie Nouméa a été mis à jour le 2026-04-14 par Nouvelle-Calédonie Tourisme