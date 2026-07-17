Projection immersive du film Au-delà de la Colère, Centre Culturel Tjibaou, Nouméa

Informations pratiques

Projection immersive du film Au-delà de la Colère 24 septembre et 15 novembre Centre Culturel Tjibaou Province Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T23:00:00+02:00 – 2026-09-24T08:00:00+02:00

Fin : 2026-11-14T22:00:00+01:00 – 2026-11-15T07:00:00+01:00

“Au-delà de la colère » explore, en Nouvelle Calédonie, les tensions identitaires et la quête d’appartenance dans le contexte de crise sociale et politique que traverse le pays depuis 2 ans.

Il trace un parallèle entre la force du métissage et les formes d’hybridation et de diversité du vivant.

Une invitation à écouter celles et ceux qui pensent d’autres façons d’être au monde au-delà des clivages.

Né d’un travail photographique exposé en 2024 à Nouméa, « Au-delà de la colère » propose de voir le métissage non comme une fragilité, mais comme une force de lien, de résilience, et peut-être un chemin vers une réconciliation.

Film immersif de 50 mn.

Centre Culturel Tjibaou Rue des Accords de Matignon, Nouméa 98800, Nouvelle-Calédonie Nouméa 98800 Green Valley Province Sud Nouvelle-Calédonie https://centretjibaou.nc/ L’Agence de développement de la culture kanak (ADCK) est un établissement public créé en 1989 à la suite des accords de Matignon-Oudinot, avec pour mission de préserver, valoriser et faire rayonner la culture kanak en Nouvelle-Calédonie et dans l’espace océanien.

Son principal outil est le Centre culturel Tjibaou, inauguré en 1998 et conçu par l’architecte italien Renzo Piano. L’architecture du lieu réinterprète les grandes cases kanak dans une forme contemporaine, mêlant bois, acier, végétation et ventilation naturelle, en dialogue constant avec le paysage et les traditions kanak.

L’ADCK est à la fois un lieu de mémoire, de création et de transmission. Elle développe des activités très variées : expositions d’art contemporain océanien, spectacles vivants, résidences d’artistes, médiathèque spécialisée, ateliers pédagogiques, conférences, recherches sur les langues et patrimoines kanak, ainsi que des actions de médiation culturelle destinées aux scolaires et au grand public.

L’institution occupe aujourd’hui une place centrale dans le dialogue culturel calédonien : elle affirme l’identité kanak tout en favorisant les échanges entre les différentes communautés et cultures du Pacifique, dans une perspective de “vivre ensemble”.

“Au-delà de la colère » explore, en Nouvelle Calédonie, les tensions identitaires et la quête d’appartenance dans le contexte de crise sociale et politique que traverse le pays depuis 2 ans.

© Xavier Berton