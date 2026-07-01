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AGENDA · Nouméa

Brunch en mer by Mary D Mary D Seven Nouméa

dimanche 19 juillet 2026 · Mary D Seven · Nouméa

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Mary D Seven
Adresse
Embarquement au port Moselle
Ville
98800 Nouméa
Département
Nouvelle-Calédonie
Tarif
6900 6900

Nouméa

Brunch en mer by Mary D

Mary D Seven Embarquement au port Moselle Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 6900 – 6900 – XPF

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Embarquez pour un brunch en mer à bord du Mary D Seven.
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Mary D Seven Embarquement au port Moselle Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 26.31.31  info@mary-d.nc

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English :

Set sail for a brunch at sea aboard the Mary D Seven.

L’événement Brunch en mer by Mary D Nouméa a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie

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