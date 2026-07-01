Brunch en mer by Mary D Mary D Seven Nouméa

Informations pratiques

Nouméa

Brunch en mer by Mary D

Mary D Seven Embarquement au port Moselle Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 6900 – 6900 – XPF

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Embarquez pour un brunch en mer à bord du Mary D Seven.

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Mary D Seven Embarquement au port Moselle Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 26.31.31 info@mary-d.nc

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English :

Set sail for a brunch at sea aboard the Mary D Seven.

L’événement Brunch en mer by Mary D Nouméa a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie