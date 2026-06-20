ATELIERS D’ÉCRITURE la Maison Célières BP 1298 Nouméa
ATELIERS D’ÉCRITURE la Maison Célières BP 1298 Nouméa samedi 11 juillet 2026.
Nouméa
ATELIERS D’ÉCRITURE la Maison Célières
BP 1298 21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18
Dans le cadre de ses objectifs 2026 en faveur de la lecture publique et de l’expression des jeunes, la ville de Nouméa invite les adolescents et jeunes adultes à libérer leur plume à travers un programme complet d’ateliers d’écriture destiné aux 12-25 ans
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BP 1298 21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 415402
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English :
As part of its 2026 goals to promote public reading and encourage young people to express themselves, the city of Noum%E9a invites teenagers and young adults to %E0 let their creativity flow %E0 through a comprehensive program of writing workshops for 12- to 25-year-olds
L’événement ATELIERS D’ÉCRITURE la Maison Célières Nouméa a été mis à jour le 2026-06-20 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie
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