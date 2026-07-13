Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie Rue des Accords de Matignon Nouméa

Informations pratiques

Nouméa

Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie

Rue des Accords de Matignon Centre Culturel Tjibaou Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 6600 – 6600 – 26100 XPF

Tarifs Billet 1 soirée ou Pass 2 jours en Fosse, Fanzone (file dédiée à l’entrée + espace devant la scène) ou VIP (parking VIP*, file dédiée à l’entrée, espace privatif, sanitaires réservés et vue panoramique). *Parking réservé aux véhicules avec au moins 2 personnes. Consommations non incluses.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 17:00:00

fin : 2026-09-12 00:00:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12

Chaque année, les Francofolies de Nouvelle-Calédonie en partenariat avec La Rochelle font vibrer le Caillou grâce à une programmation exceptionnelle. Rendez-vous les 11 et 12 septembre au Centre Culturel Tjibaou pour cette nouvelle édition.

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Rue des Accords de Matignon Centre Culturel Tjibaou Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer

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English :

Every year, the Francofolies de Nouvelle-Calédonie—in partnership with La Rochelle—bring the Rock to life with an exceptional lineup. See you on September 11 and 12 at the Tjibaou Cultural Center for this latest edition.

L’événement Les Francofolies de Nouvelle-Calédonie Nouméa a été mis à jour le 2026-07-13 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie