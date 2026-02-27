A fleur de peau Joussé
A fleur de peau Joussé samedi 7 mars 2026.
A fleur de peau
Salle de l’aire d’accueil Joussé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-07
Entre peintures, poésies, musiques et sculptures, deux arstistes Agate et Véronique LEVASSEUR vous présentent leurs oeuvres. .
Salle de l’aire d’accueil Joussé 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 81 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A fleur de peau
L’événement A fleur de peau Joussé a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou