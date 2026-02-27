A fleur de peau Joussé

A fleur de peau

Salle de l’aire d’accueil Joussé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-07

Entre peintures, poésies, musiques et sculptures, deux arstistes Agate et Véronique LEVASSEUR vous présentent leurs oeuvres. .

Salle de l’aire d’accueil Joussé 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 81 03

English : A fleur de peau

