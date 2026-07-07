Informations pratiques

La Possonnière

À FOND D’CALE 2e édition

Port de La Possonnière, Le Port, La Possonnière Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28

fin : 2027-05-30

Date(s) :

2027-05-28

Festival A Fond D’Cale 1ère édition concerts sous chapiteau, spectacles de rue, des bateaux traditionnels de Loire, des expositions, des vignerons et des brasseurs.

Avec une quinzaine de concerts, des spectacles d’arts de rue, des bateaux

traditionnels de Loire, un salon bières-vins, de la bonne humeur et 5 000

festivalier.e.s, on peut dire que la première édition du Festival A Fond

d’Cale en 2025 a laissé un paquet de bons souvenirs.

Plutôt que d’être nostalgique, l’association RAMBLE (dont l’objectif est

de promouvoir la musique et les groupes de la scène locale) a décidé de

remettre ça.

Et c’est tout naturellement que V.e.S s’est associé de nouveau à ce joyeux

projet !

La programmation construite collectivement prend forme, et promet

d’ores et déjà une belle diversité musicale avec trois jours de concerts en

bords de Loire, fusionnant ambiances tropicales, rock’n’roll et musiques

du monde. Arts de la rue, métiers et bateaux de Loire, exposant.e.s,

salon réunissant vigneron.ne.s et brasseries du coin seront encore au

programme du festival.

Une nouvelle édition qui promet donc d’être tout aussi festive et riche en

découvertes !

Bloquez la date et venez vibrer à La Posso le temps d’un week-end !

Tout public.

Prix libre.

Concerts et spectacles sous chapiteau et en extérieur.

Bar, restauration et camping sur place. .

Port de La Possonnière, Le Port, La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Festival A Fond D’Cale 1st edition big top concerts, street shows, traditional Loire boats, exhibitions, winegrowers and brewers.

L’événement À FOND D’CALE 2e édition La Possonnière a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages