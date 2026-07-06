Informations pratiques

La Possonnière

VILLAGES EN SCENE MON CÔTÉ MONK Cie Ostéorock

La Possonnière Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Théâtre musical, SOIR DE PREMIÈRE !

Dans la torpeur et l’effervescence des clubs new-yorkais de l’après-guerre, lieux d’émancipation des musiciens noirs américains, un pianiste a

marqué son époque en révolutionnant le jazz avec un style incomparable

Thelonious Monk (1917-1982).

Mais derrière une créativité aussi prolifique que géniale, se cachait un

personnage troublé, un “fou” avec des comportements imprévisibles. Lui

qui ne cessait de clamer que le bruit le plus fort du monde, c’est le

silence , finira même par se murer dans un mutisme total à la fin de sa

vie.

Mon côté Monk, c’est le parcours de cet artiste atypique raconté en mots,

en dessins et en musique par un pianiste d’aujourd’hui. Au croisement de

ce récit biographique, ce dernier évoque sa propre histoire, familiale et

musicale.

En dévoilant progressivement son côté Monk et son obsession pour ce

personnage, ce narrateur livre ici un autre récit, intime, aux fondements

de son propre rapport à la musique, au jazz et à la création artistique.

Création 2026 soutenue par Villages en Scène

Écriture, narration, piano, dessins Jean-Michel Noël Saxophone Freddy Pohardy-Riteau Aide à

l’écriture et mise en espace Sarah El Ouni Création lumière et régie Antoine Monzonis-Calvet

Regard extérieur mise en scène Juliette Héringer Regard extérieur chorégraphie Carole Bonneau Production et diffusion Benoît Noras

Tout public à partir de 10 ans

Tarif C

Durée 50 min

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

Musical Theater, OPENING NIGHT!

L’événement VILLAGES EN SCENE MON CÔTÉ MONK Cie Ostéorock La Possonnière a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages