VILLAGES EN SCENE MON CÔTÉ MONK Cie Ostéorock La Possonnière
vendredi 2 octobre 2026 · La Possonnière
Informations pratiques
La Possonnière
VILLAGES EN SCENE MON CÔTÉ MONK Cie Ostéorock
La Possonnière Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Théâtre musical, SOIR DE PREMIÈRE !
Dans la torpeur et l’effervescence des clubs new-yorkais de l’après-guerre, lieux d’émancipation des musiciens noirs américains, un pianiste a
marqué son époque en révolutionnant le jazz avec un style incomparable
Thelonious Monk (1917-1982).
Mais derrière une créativité aussi prolifique que géniale, se cachait un
personnage troublé, un “fou” avec des comportements imprévisibles. Lui
qui ne cessait de clamer que le bruit le plus fort du monde, c’est le
silence , finira même par se murer dans un mutisme total à la fin de sa
vie.
Mon côté Monk, c’est le parcours de cet artiste atypique raconté en mots,
en dessins et en musique par un pianiste d’aujourd’hui. Au croisement de
ce récit biographique, ce dernier évoque sa propre histoire, familiale et
musicale.
En dévoilant progressivement son côté Monk et son obsession pour ce
personnage, ce narrateur livre ici un autre récit, intime, aux fondements
de son propre rapport à la musique, au jazz et à la création artistique.
Création 2026 soutenue par Villages en Scène
Écriture, narration, piano, dessins Jean-Michel Noël Saxophone Freddy Pohardy-Riteau Aide à
l’écriture et mise en espace Sarah El Ouni Création lumière et régie Antoine Monzonis-Calvet
Regard extérieur mise en scène Juliette Héringer Regard extérieur chorégraphie Carole Bonneau Production et diffusion Benoît Noras
Tout public à partir de 10 ans
Tarif C
Durée 50 min
Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .
La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
Musical Theater, OPENING NIGHT!
L’événement VILLAGES EN SCENE MON CÔTÉ MONK Cie Ostéorock La Possonnière a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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