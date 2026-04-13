À fond les manettes spécial Coupe du monde !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

À fond les manettes spécial Coupe du monde ! Samedi 13 juin, 13h30 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Cette édition spéciale de « À fond les manettes » proposera un tournoi entre les participants tout au long de l’après-midi.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

À l’occasion de la coupe du monde de football, viens te confronter à d’autres joueurs lors d’une session « À fond les manettes » spéciale FC26 sur Nintendo Switch 2. Prêt à relever le défi ?

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