Les Petites boîtes à musique, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Les Petites boîtes à musique Mercredi 3 juin, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, sur réservation. Pour les 0-6 ans et les adultes qui les accompagnent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Les Petites boîtes à musique vous emmènent dans les plaines du Far West à la rencontre des cowboys et des indiens ! Hi Ha !!!!

Service Communication de la Ville de Tourcoing