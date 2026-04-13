Exposition : Les arts et les émotions, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
Exposition : Les arts et les émotions, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing samedi 6 juin 2026.
Exposition : Les arts et les émotions Samedi 6 juin, 10h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord
Entrée libre. Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Pendant 6 mois les élèves de CM1 de l’Ecole Paul Bert de Tourcoing – classe de Mme Jacquart – ont suivi des ateliers d’histoire de l’art.
À partir des œuvres de différentes époques, ils ont expérimenté plusieurs matériaux pour concevoir leurs propres créations. La découverte de ces œuvres a permis aux élèves de prendre le temps de ressentir leurs émotions et d’exprimer leurs propres impressions.
L’expression des émotions est donc au cœur de cette exposition.
Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Découvrez les œuvres des élèves de CM1 de l’école Paul Bert de Tourcoing.
ma-tisse
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